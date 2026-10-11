Die neue VSV-Waffe soll auch der „Ex“ kennenlernen

Sieben Punkte in drei Partien: Der VSV ist klar im Aufwind und will auch in Innsbruck wieder Zählbares holen. Dort treffen die Adler mit Philipp Lindner erstmals auf einen alten Bekannten. Mit ihm haben die Tiroler einen Richtungswechsel vollzogen. VSV-Coach Allard von neuem Villacher Kampfgeist begeistert.