Erbschaftssteuer: Wallner widerspricht Gewessler

Erbschaftssteuer ja oder nein? Für Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) kommt eine solche Belastung nicht in Frage, Grünen-Chefin Leonore Gewessler pocht dagegen darauf.
Der Forderung von Grünen-Chefin Leonore Gewessler nach einer Erbschaftssteuer ab einer Million Euro kann Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner nichts abgewinnen. „Die Steuerquote in Österreich ist mehr als hoch genug. In einer wirtschaftlich herausfordernden Zeit brauchen wir ganz sicher keine neuen Belastungen. Wir müssen den Staat effizienter machen, Strukturen und Prozesse vereinfachen sowie die Menschen und Betriebe entlasten – nicht nach neuen Einnahmequellen suchen“, meinte er am Samstag dazu.
Er hält den Ansatz Gewesslers für grundsätzlich falsch: „Eigentum aufzubauen, für die nächste Generation vorzusorgen und etwas weiterzugeben, ist nichts, wofür sich Menschen rechtfertigen müssen. Im Gegenteil: Diese Haltung steht für Eigenverantwortung und langfristiges Denken.“ Gerade in Vorarlberg stecke ein wesentlicher Teil des Vermögens in Einfamilienhäusern, Betrieben und Arbeitsplätzen.
Betriebe in Region halten
Grundsätzliche Fragen blieben dadurch bestehen, so Wallner: „Wer über Jahrzehnte einen Betrieb aufbaut, investiert und Arbeitsplätze schafft, hat bereits laufend Steuern und Abgaben geleistet. Unser Ziel muss sein, Unternehmensübergaben zu erleichtern und Betriebe in der Region zu halten – nicht zusätzliche Unsicherheit zu schaffen.“ Der Staat müsse zuerst bei sich selbst ansetzen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.