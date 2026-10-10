Erbschaftssteuer: Wallner widerspricht Gewessler

Der Forderung von Grünen-Chefin Leonore Gewessler nach einer Erbschaftssteuer ab einer Million Euro kann Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner nichts abgewinnen. „Die Steuerquote in Österreich ist mehr als hoch genug. In einer wirtschaftlich herausfordernden Zeit brauchen wir ganz sicher keine neuen Belastungen. Wir müssen den Staat effizienter machen, Strukturen und Prozesse vereinfachen sowie die Menschen und Betriebe entlasten – nicht nach neuen Einnahmequellen suchen“, meinte er am Samstag dazu.