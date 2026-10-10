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Erbschaftssteuer: Wallner widerspricht Gewessler

Vorarlberg
10.10.2026 16:00
Kein Fan der Erbschaftssteuer: Markus Wallner.
Kein Fan der Erbschaftssteuer: Markus Wallner.(Bild: APA/ANGELIKA GRABHER-HOLLENSTEIN)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Erbschaftssteuer ja oder nein? Für Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) kommt eine solche Belastung nicht in Frage, Grünen-Chefin Leonore Gewessler pocht dagegen darauf. 

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Der Forderung von Grünen-Chefin Leonore Gewessler nach einer Erbschaftssteuer ab einer Million Euro kann Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner nichts abgewinnen. „Die Steuerquote in Österreich ist mehr als hoch genug. In einer wirtschaftlich herausfordernden Zeit brauchen wir ganz sicher keine neuen Belastungen. Wir müssen den Staat effizienter machen, Strukturen und Prozesse vereinfachen sowie die Menschen und Betriebe entlasten – nicht nach neuen Einnahmequellen suchen“, meinte er am Samstag dazu.

Er hält den Ansatz Gewesslers für grundsätzlich falsch: „Eigentum aufzubauen, für die nächste Generation vorzusorgen und etwas weiterzugeben, ist nichts, wofür sich Menschen rechtfertigen müssen. Im Gegenteil: Diese Haltung steht für Eigenverantwortung und langfristiges Denken.“ Gerade in Vorarlberg stecke ein wesentlicher Teil des Vermögens in Einfamilienhäusern, Betrieben und Arbeitsplätzen.

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Betriebe in Region halten
Grundsätzliche Fragen blieben dadurch bestehen, so Wallner: „Wer über Jahrzehnte einen Betrieb aufbaut, investiert und Arbeitsplätze schafft, hat bereits laufend Steuern und Abgaben geleistet. Unser Ziel muss sein, Unternehmensübergaben zu erleichtern und Betriebe in der Region zu halten – nicht zusätzliche Unsicherheit zu schaffen.“ Der Staat müsse zuerst bei sich selbst ansetzen. 

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