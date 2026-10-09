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3-Länder-Marathon

Die Rekorde könnten bei der 19. Auflage fallen

Vorarlberg
09.10.2026 18:25
Elite-Läufer Deborah und Rabea Schöneborn, Fikre Tefera, Johnson Limo und Robert Kikkembol mit ...
Elite-Läufer Deborah und Rabea Schöneborn, Fikre Tefera, Johnson Limo und Robert Kikkembol mit Rennleiter Günter Ernst.(Bild: Heidegger)
Porträt von Vorarlberg Sport
Von Vorarlberg Sport

Vier afrikanische Topläufer und ein deutsches Zwillingspaar wollen bei der 19. Auflage des 3-Länder-Marathon voll angreifen, die Bestmarken sind sicher in Reichweite. Die 17.000 Teilnehmer bedeuten zudem einen weiteren Rekord beim Laufevent im Ländle. 

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Die Vorzeichen für einen schnellen 19. 3-Länder-Marathon stehen gut, ein hochkarätiges Elitefeld nimmt die Rekorde ins Visier. Vor allem bei den Herren ist die Zielsetzung am Sonntag klar: Der seit 2023 bestehende Streckenrekord von Mark Kiptoo (Ken/2:09:15 Stunden) soll fallen. Gleich vier Läufer aus Afrika sind dazu fähig. Der Äthiopier Fikre Bekele Tefera und die Kenianer Robert Kipkemboi, Cosmas Lagat und Kiprop Limo blieben alle schon unter oder knapp bei der bestehenden Bestmarke. Bei den Frauen steht mit Debbie Schöneborn eine deutsche Olympionikin im Mittelpunkt, unterstützt von ihrer Zwillingsschwester Rabea. „Ein Marathon hat 42,195 Kilometer, auch die Tagesverfassung spielt eine große Rolle. Für mich steht deshalb im Vordergrund, dass wir ein spannendes Rennen erleben, sich die Läufer bis zum Schluss pushen und wir am Ende vielleicht einen neuen Streckenrekord feiern können“, sagt Rennleiter Günter Ernst.

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