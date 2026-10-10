Der glückliche Löwe ist voll angekommen

Nur ein Spieler stand bei Austria Lustenau bisher in allen Bundesliga-Spielen auf dem Rasen, Seydou Diarra ist der Dauerbrenner bei der Elf von Markus Mader. Am Sonntag (14.30) in Hartberg wollen die Grün-Weißen Punkte mit nach Hause nehmen.
Seydou Diarra ist der einzige Spieler, der von Lustenaus Meisterteam bisher in der Bundesliga in allen Spielen zum Einsatz kam. Dabei war der Malier nicht einmal fixer Bestandteil der Aufstiegstruppe, saß im Frühjahr zumeist auf der Bank. Eine Klasse höher scheint der 22-Jährige richtig aufzublühen. „Es ist für mich ein richtiges Vergnügen, in der Bundesliga zu spielen. Ich fühle mich jetzt besser und auch fitter und ich kann auf den unterschiedlichen Positionen meine Stärken ausspielen“, beschreibt der Dribbelkönig, warum ihm ein Riesensprung gelungen ist.
Kam Diarra in der zweiten Liga hauptsächlich am Flügel zum Einsatz, setzt ihn Trainer Markus Mader nun auch halb links im Mittelfeld ein. „Er wechselt dabei während des Spiels immer wieder mit Albin Gashi die Position, das macht uns unberechenbarer“, erklärt der Coach. Im Derby gegen Altach gelang Seydou Diarra, dessen Name auf Deutsch so viel wie „glücklicher Löwe“ bedeutet, ein Assist. Generell vertraut Mader auf ein System mit zwei Achtern, bei dem auch Lord Afrifa eine große Rolle spielt. „Damit haben wir mehr Durchschlagskraft.“
Offener Schlagabtausch
Auch die von Markus Schopp trainierten Hartberger haben ihre Stärken im Angriff und zeigten zuletzt spektakuläre Spiele wie beim 3:3 gegen den LASK, als man einen Zwei-Tore-Rückstand aufholte. Somit ist ein offener Schlagabtausch zu erwarten.
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