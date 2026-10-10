Der glückliche Löwe ist voll angekommen

Seydou Diarra ist der einzige Spieler, der von Lustenaus Meisterteam bisher in der Bundesliga in allen Spielen zum Einsatz kam. Dabei war der Malier nicht einmal fixer Bestandteil der Aufstiegstruppe, saß im Frühjahr zumeist auf der Bank. Eine Klasse höher scheint der 22-Jährige richtig aufzublühen. „Es ist für mich ein richtiges Vergnügen, in der Bundesliga zu spielen. Ich fühle mich jetzt besser und auch fitter und ich kann auf den unterschiedlichen Positionen meine Stärken ausspielen“, beschreibt der Dribbelkönig, warum ihm ein Riesensprung gelungen ist.