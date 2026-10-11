Paarhof Buacher: Ein Haus, das dort nie stand

In seiner Serie „Alte Häuser und ihre Geschichten“ geht Autor Robert Schneider auf Spurensuche in Vorarlberg – und findet den Paarhof Buacher in Bürserberg. Doch welche Geschichte hat diese alte Immobilie zu erzählen?
Der vermutlich drei- bis vierhundert Jahre alte Paarhof Buacher in der Gemeinde Bürserberg ist ein beeindruckendes Zeugnis der Baugeschichte der Walser im Brandnertal. Er liegt etwa fünf Kilometer südwestlich von Bludenz am Eingang des Tals. Seinen Namen verdankt das Gebäude vermutlich einem alten Haus- oder Hofnamen, allerdings gibt es dafür keine historischen Quellen.
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