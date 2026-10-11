Paarhof Buacher: Ein Haus, das dort nie stand

Der vermutlich drei- bis vierhundert Jahre alte Paarhof Buacher in der Gemeinde Bürserberg ist ein beeindruckendes Zeugnis der Baugeschichte der Walser im Brandnertal. Er liegt etwa fünf Kilometer südwestlich von Bludenz am Eingang des Tals. Seinen Namen verdankt das Gebäude vermutlich einem alten Haus- oder Hofnamen, allerdings gibt es dafür keine historischen Quellen.