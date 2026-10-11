Süchtig nach Roulette: „Habe 180.000 € verzockt“

Etwa 5000 Salzburger sind glücksspielsüchtig, die Tendenz ist steigend. „Ich bin in das Casino, um vor meinen Problemen zu fliehen“: Ilia K. sprach mit der „Krone“ über seine Spielsucht, wie sie sein Leben veränderte und wie er jetzt andere warnen will.
Angst um die eigene Familie: Dieses Gefühl trieb Ilia K., ein Salzburger Einzelunternehmer, ins Casino. Genauer an den Roulette-Tisch. Begonnen hatte es 2023, als die erste Hiobsbotschaft Ilias Familie erreichte: „Mein 15-jähriger Sohn musste am Herz operiert werden. Meiner Frau ging es zu dieser Zeit auch nicht gut. Ich hatte solche Sorgen und habe begonnen, ins Casino zu gehen.“ Um vor den Problemen zu fliehen und wohl auch, um sie zu vergessen.
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