Tierärztin: „Studienplätze retten Kärnten nicht“

„Eine Hand voll gewidmeter Studienplätze wird das Land nicht retten“, betont Ines Schramm-Nitzel. Sie ist selbst seit Jahren Veterinärmedizinerin im Bezirk Völkermarkt und Vizepräsidentin der Kärntner Tierärztekammer. Dass Kärnten die Nutztierärzte ausgehen, das sei ihrer Meinung nach zumindest teilweise „hausgemacht“.