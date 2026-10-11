Hartberg spielt gegen Lustenau – ab 14.30 Uhr LIVE

Nach völlig verhautem Saisonstart mit drei Niederlagen gegen Salzburg, Sturm und die Austria hat Hartberg in die Spur gefunden. Vier Spiele ohne Niederlage (8 Punkte) folgten, nicht zuletzt die jüngste Charakterleistung beim 3:3 gegen den LASK darf Coach Markus Schopp positiv stimmen. Er versammelte sein Team in der Länderspielpause bei einem Kurz-Trainingslager in Bad Kleinkirchheim, um seinen „jungen Haufen“ weiter auf seine Spielidee einzuschwören. Personell ereilte die Steirer Ende September allerdings eine Hiobsbotschaft. Defensiv-Leistungsträger Fabian Wilfinger zog sich eine schwere Knieverletzung zu und fällt monatelang aus.