Hartberg spielt gegen Lustenau – ab 14.30 Uhr LIVE

Achter Spieltag in der österreichischen Bundesliga: TSV Hartberg empfängt Austria Lustenau. Wir berichten ab 14.30 Uhr live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Nach völlig verhautem Saisonstart mit drei Niederlagen gegen Salzburg, Sturm und die Austria hat Hartberg in die Spur gefunden. Vier Spiele ohne Niederlage (8 Punkte) folgten, nicht zuletzt die jüngste Charakterleistung beim 3:3 gegen den LASK darf Coach Markus Schopp positiv stimmen. Er versammelte sein Team in der Länderspielpause bei einem Kurz-Trainingslager in Bad Kleinkirchheim, um seinen „jungen Haufen“ weiter auf seine Spielidee einzuschwören. Personell ereilte die Steirer Ende September allerdings eine Hiobsbotschaft. Defensiv-Leistungsträger Fabian Wilfinger zog sich eine schwere Knieverletzung zu und fällt monatelang aus.
Lustenau, das so wie Hartberg bei acht Punkten hält, holte sich nach drei Spielen ohne Sieg mit einem 2:0-Sieg im Derby über Altach vor der Pause wieder Selbstvertrauen und will dieses nützen. Die Unterbrechung kam Coach Markus Mader in jedem Fall gelegen. „Es hat ehrlich gesagt einmal gutgetan“, meinte der 58-Jährige, der ein „richtig schwieriges“ Spiel erwartet. „Sie sind stabil in der Liga und verfügen über viel individuelle Qualität.“
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