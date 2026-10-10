LIVE: Hard will bei Leader Fivers überraschen

Mit vier Siegen aus fünf Spielen lachen die Fivers von der Tabellenspitze der HLA! Im heutigen Heimspiel gegen Hard ist die Eckl-Truppe der klare Favorit. Aber Vorsicht ist geboten: Die Vorarlberger konnten bereits Meister Jags und Cupsieger Krems besiegen. Bei uns gibt es das Spiel ab 18.25 Uhr live auf krone.tv.