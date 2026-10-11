Schlusslicht Altach gegen WAC – ab 14.30 Uhr LIVE

„Intensives, enges Duell“

Gegen den WAC erwartete er ein „intensives, enges Duell gegen eine Mannschaft, die auch weniger Punkte hat, als sie haben könnte“. Tatsächlich schaut es bei den Wölfen derzeit kaum besser aus. Zwei Punkte mehr als Altach haben die Kärntner am Konto, bei einer Niederlage wäre man Letzter. „Wir müssen höllisch aufpassen“, warnte Trainer Thomas Silberberger nach dem jüngsten 1:4 bei der SV Ried, bei dem man sich vor allem defensiv desaströs verhielt. Im Fokus wird nicht nur deswegen Kapitän und Defensivmann Simon Piesinger sein. Der 34-Jährige steht vor seinem 250. Bundesligaeinsatz.