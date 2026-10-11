Millionen-Loch: Das plant neuer Rotkreuz-Präsident

Vor gut zwei Monaten trat Siegfried Schrittwieser überraschend als steirischer Rotkreuz-Präsident zurück, sein Stellvertreter Michael Gruber übernahm das Ruder – und gewaltige Herausforderungen. Größter Brocken: die finanzielle Schieflage. Kündigungen oder Fusionen von Dienststellen schließt man aber aus.
Dass Michael Gruber heute steirischer Rotkreuz-Präsident ist, war so nicht geplant. Der Oststeirer war im Frühjahr 2024 Teil der „Reformgruppe“ unter SPÖ-Urgestein Siegfried Schrittwieser, der den damals amtierenden Präsidenten Werner Weinhofer herausforderte – und tatsächlich deutlicher als erwartet an die Spitze des Roten Kreuzes Steiermark gewählt wurde.
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