Bregenzer wollen wieder zurück in die Erfolgsspur

Beim Re-Start der 2. Liga nach der XXL-Länderspielpause käme Bregenz ein Sieg in Wels sehr gelegen. Der Gegner, der katastrophal in die Saison startete und nach dem letzten Spieltag den Trainer wechselte, will mit Interimscoach Markus Lackner nun aber mit mehr Risiko auftreten.
Bevor es in die lange Länderspielpause ging, musste SW Bregenz mit einer Last-Minute-Niederlage aus St. Pölten abreisen, nach einem starken Spiel, in dem man sich eigentlich den Sieg verdient und den Anschluss an die vordersten Tabellenplätze hätte halten können. Stattdessen rutschen Coach Martin Brenner und seine Mannschaft bis auf den neunten Platz ab, mussten zudem mit Innenverteidiger Henrique Torelli und Außenverteidiger Rodrigo Souza zwei Verletzte in Kauf nehmen.
Jetzt ist die lange Pause vorbei, in der wurde intensiv gearbeitet in der Festspielstadt. Und heute wartet in Wels ein Gegner, gegen den man wieder in die Erfolgsspur zurückkehren könnte. Die Oberösterreicher verpatzten den Start in die Saison, liegen derzeit mit nur vier Punkten auf dem vorletzten Platz. „Nach dem wir gegen St. Pölten unnötig ausgelassen haben, wäre ein Sieg in Wels sehr wichtig für uns“, weiß Sportkoordinator Patrick Schneider.
Mit neuem Coach
Der Gegner wird da aber was dagegen haben. Wels trennte sich nach dem letzten Spieltag vor der Pause von Trainer Christian Heinle, dessen Co Markus Lackner übernahm interimistisch. Außerdem wurde auch Geschäftsführer Peter Huliak vor die Tür gesetzt. Obendrein schwelt der Langzeit-Zwist mit Ex-Hauptsponsor HOGO auch noch. „Man hat die Unruhe schon gemerkt. Wir haben viele Gespräche mit den Spielern geführt“, sagt Neo-Coach Lackner, „in jedem hier steckt auf jeden Fall mehr als man zuletzt gesehen hat. Ich möchte in Zukunft risikoreicher spielen.“
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