Bregenzer wollen wieder zurück in die Erfolgsspur

Mit neuem Coach

Der Gegner wird da aber was dagegen haben. Wels trennte sich nach dem letzten Spieltag vor der Pause von Trainer Christian Heinle, dessen Co Markus Lackner übernahm interimistisch. Außerdem wurde auch Geschäftsführer Peter Huliak vor die Tür gesetzt. Obendrein schwelt der Langzeit-Zwist mit Ex-Hauptsponsor HOGO auch noch. „Man hat die Unruhe schon gemerkt. Wir haben viele Gespräche mit den Spielern geführt“, sagt Neo-Coach Lackner, „in jedem hier steckt auf jeden Fall mehr als man zuletzt gesehen hat. Ich möchte in Zukunft risikoreicher spielen.“