Ermittlungen gegen Wagner erneut eingestellt

Für die Staatsanwaltschaft war in der beanstandeten Verwendung der Signatur in der Folge „kein Vorsatz nachweisbar“, sie beendete zunächst die Ermittlungen. Im August wurde bekannt, dass aufgrund eines Fortführungsantrags einer Verfahrensbeteiligten neuerlich ermittelt wird. Diese Erhebungen, etwa weitere Zeugenbefragungen, erbrachten aber offenbar wenig Neues: Man gehe weiterhin davon aus, dass die über die vereinbarte Nutzung hinausgehende Verwendung der digitalen Signatur auf einem Versehen beruht habe, so die Staatsanwaltschaft. Die Entscheidung wurde den Beteiligten am Freitag zugestellt.