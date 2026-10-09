Ermittlungen gegen Wagner erneut eingestellt

Nun dürfte das Drama ein Ende haben: Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen gegen KuGes-Geschäftsführerin Monika Wagner eingestellt – schon zum zweiten Mal.
Die Staatsanwaltschaft Feldkirch hat Ermittlungen gegen Monika Wagner, Geschäftsführerin der Vorarlberger Kulturhäuserbetriebsgesellschaft (KuGes), wegen des Verdachts der Urkundenfälschung erneut eingestellt. Das teilte eine Sprecherin am Freitag mit. Das Verfahren rund um die unerlaubte Verwendung einer digitalen Unterschrift war bereits im Juni eingestellt, nach einem Fortführungsantrag jedoch für ergänzende Ermittlungen wieder aufgenommen worden.
Stephanie Gräve als damalige Intendantin des Vorarlberger Landestheaters hatte am 10. Mai Anzeige gegen ihre Vorgesetzte erstattet. Wagner soll bei einer Vertragserstellung ohne Zustimmung die digitale Unterschrift von Gräve verwendet haben, so der Vorwurf. Wagner selbst sprach von einem „unbeabsichtigten administrativen Fehler“. Der Aufsichtsrat der im Eigentum des Landes befindlichen KuGes stellte sich hinter Wagner. Gräve wurde zunächst freigestellt und im Juni gekündigt.
Für die Staatsanwaltschaft war in der beanstandeten Verwendung der Signatur in der Folge „kein Vorsatz nachweisbar“, sie beendete zunächst die Ermittlungen. Im August wurde bekannt, dass aufgrund eines Fortführungsantrags einer Verfahrensbeteiligten neuerlich ermittelt wird. Diese Erhebungen, etwa weitere Zeugenbefragungen, erbrachten aber offenbar wenig Neues: Man gehe weiterhin davon aus, dass die über die vereinbarte Nutzung hinausgehende Verwendung der digitalen Signatur auf einem Versehen beruht habe, so die Staatsanwaltschaft. Die Entscheidung wurde den Beteiligten am Freitag zugestellt.
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