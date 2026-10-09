Vorarlberger Gerichte legen einwöchige „Pause“ ein

Nur unaufschiebbare Angelegenheiten wie Haftverhandlungen werden durchgeführt. Damit will die Richtervereinigung auf die fehlenden Kapazitäten an den Gerichten aufmerksam machen. Es fehle an Manpower, derzeit seien 14 Planstellen nicht besetzt, heißt es von der Richtervereinigung, das Landesgericht Feldkirch sei zudem das am stärksten ausgelastete Gericht in ganz Österreich. Die Arbeit sei in der Normalarbeitszeit nicht mehr zu stemmen – und das bedeutet längere Wartezeiten für die Betroffenen.