Wallner ärgert sich über ausbleibendes Geld

Ärger über erhöhte Beiträge

Einen „gewissen Ärger“ artikulierte Wallner als derzeitiger Ländervorsitzender in Hinblick auf die zusätzlichen Einnahmen aus den erhöhten Krankenkassenbeiträgen der Pensionistinnen und Pensionisten. Über die Gesamtperiode bis 2030 spreche man von einem Volumen von rund 2,69 Milliarden Euro, an denen die Landesgesundheitsfonds bisher keinen Anteil gesehen hätten, „das geht aus unserer Sicht nicht“. Er kritisierte, dass damit bisher nur für den Bund einseitige Einnahmen geschaffen worden seien. Das Anliegen sei auch schon mehrfach beim Bund deponiert worden und bisher ungelöst. Ebenfalls schon mehrfach urgiert worden sei eine Koordinierungsstelle für den ab 2028 geltenden Nationalen und Regionalen Partnerschaftsplan der EU. Hier dränge bei der Einrichtung die Zeit, es gehe um viel Fördergeld, sagte Novak.