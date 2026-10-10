Im Blutrausch auf Zellengenossen eingedroschen

Nicht der erste Gewaltexzess

Es ist nicht der erste Gewaltausbruch, für den sich der Somalier verantworten muss. Am Bahnhof Dornbirn hatte er einen Landsmann unvermittelt attackiert, als dieser gerade Zigaretten kaufen wollte. Das Opfer kam damals mit leichten Verletzungen davon. Für den Angeklagten ist weder Gewalt noch das Gericht Neuland. Fünf einschlägige Vorstrafen sprechen eine deutliche Sprache. Derzeit sitzt der Mann in der Justizanstalt Stein in Niederösterreich eine 18-monatige Haftstrafe ab. Für den Prozess wurde er eigens nach Feldkirch gebracht. Nun kommen fünfeinhalb Jahre Haft und 2000 Euro Schmerzensgeld hinzu. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Ob der 28-Jährige dagegen vorgeht, lässt er offen. Der Strafrahmen reicht von zwei bis 15 Jahren.