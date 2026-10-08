Karner verteidigt Schulungen für Auskunftspersonen

U-Ausschuss als „politisches Tribunal“

Diese habe auch entschieden, wer sie durchführt. Bezahlt habe sie das Innenministerium. Er selbst habe sich auch mit seiner Vertrauensperson vorbereitet. Einen Kameraschwenk im U-Ausschuss-Lokal vor Beginn der Befragung des Innenministers hatte es nicht gegeben. Jene Schulungsunterlagen, in denen der U-Ausschuss als „politisches Tribunal“ bezeichnet worden sei, kenne er nicht. „Diese Bezeichnung stammt nicht von mir.“ Er habe lediglich in den Medien darüber gelesen. Ihm gegenüber habe jedenfalls eine Person nach deren Befragung im U-Ausschuss erzählt, dass sie sich zum Teil auch so gefühlt habe, schilderte Karner.