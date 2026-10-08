Manuel und Christina schwelgen im Babyglück

Das Glück könnte nicht größer sein: Christina und Manuel aus der 22. Staffel von „Bauer sucht Frau“ durften ihre große Liebe endlich in den Armen halten. Am 24. September kam ihre kleine Tochter zur Welt. Sie erblickte das Licht der Welt mit stolzen 54 Zentimetern. Nach der Geburt sind Mama und Kind wohlauf. Nun heißt es für die kleine Familie erst einmal: Ankommen und ganz viel Kuscheln!



Voller Glück

Das Paar zeigte sich verliebt und glücklich wie nie auf Instagram. Sie teilten zwei Fotos: Auf dem einen Foto halten sie gemeinsam eine Babyschale ganz fest und küssen sich. Das andere Foto zeigt Papa Manuel stolz mit dem Baby in der Babyschale, als er gerade ein Gebäude (vermutlich das Krankenhaus) verlässt. Die kleine Rosalie ist mit einer weißen Babywindel zugedeckt. Ein rosa Detail blitzt hervor – ein süßer Hinweis auf den Namen: Rosalie!



Auf Instagram teilten Manuel und Christina gemeinsam mit „bauersuchtfrau.casting“ zwei Fotos ihres Babyglücks: