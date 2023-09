„Bauer sucht Frau“-Traumpaar zieht ins „Forsthaus“

Ob Michi Glück in der Liebe und im Spiel haben wird? Die Publikumslieblinge sind jedenfalls Fernsehrummel gewöhnt: Immerhin gaben sie sich vor TV-Kameras das Jawort. Die beiden bringt also so gut wie nichts aus der Ruhe. Kein Wunder, dass Simone sicher ist: „Das Forsthaus wird eine Belastungsprobe, aber nicht für unsere Beziehung. Wir gehen da als Paar rein und auch als Paar wieder raus.“