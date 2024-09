Bauer sucht Frau: Heute starten die Hofwochen

Domenik, der „freche steirische Weinbauer“, hofft, „dass nicht nur das Wetter heiß ist, sondern auch die Mädels“. Damen aus drei Bundesländern haben sich beim 27-jährigen Deutschlandsberger beworben. Kulturelle Unterschiede sind vorherzusehen. Gleich in der ersten Hofwoche stellt sich auch „die süße Alpakazüchterin“ Kathi aus Scheibbs vor. Sie bietet nicht nur Alpaka-Wanderungen und -Picknicks an, sondern bäckt auch gerne frisches Brot. Der zukünftige Mann an ihrer Seite soll sie „vom Aussehen her umhauen. Gesellig, offen und lustig soll er sein.“