Feiges Duo will Teenager berauben und scheitert

Ein 13-Jähriger ist bei der Wiener U-Bahnstation Ottakring von zwei Burschen überfallen und verprügelt worden. Die Angreifer forderten die Markenweste ihres Opfers. Der Bursche hielt jedoch den harten Schlägen stand – die Täter ergriffen ohne Beute die Flucht.
Zu dem Vorfall kam es bereits am 10. September gegen 13 Uhr, die Wiener Polizei machte dies aber erst am Donnerstag in einer Aussendung öffentlich. Demnach bedrohten die Täter ihr Opfer mit dem Umbringen und schlugen mehrfach auf den 13-Jährigen ein.
Der Bursche rückte seine Markenweste trotz der brutalen Prügel nicht heraus, die Täter ergriffen daraufhin die Flucht. Da der 13-Jährige die Verdächtigen kannte, konnten die beiden Jugendlichen – ein 14-jähriger Russe und ein 16 Jahre alter Syrer – rasch ausgeforscht werden.
Beide zeigten sich bei den Vernehmungen nicht geständig. Sie wurden auf freiem Fuß angezeigt.
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