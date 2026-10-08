Meghan Markle speist mit Nobelpreisträgerin Malala

Rückkehr ins Scheinwerferlicht der Themse-Metropole

Für Meghan Markle markiert das Abendessen den ersten öffentlich wahrgenommenen Auftritt im Vereinigten Königreich nach längerer Zeit. Nach dem Rückzug von den königlichen Pflichten und dem Umzug in die USA wird jeder Schritt von Harry und Meghan auf britischem Boden aufmerksam von Medien und Fans verfolgt.