Meghan Markle speist mit Nobelpreisträgerin Malala

Prinz Harrys Ehefrau, Herzogin Meghan, ist seit ihrer Rückkehr nach Großbritannien erstmals bei einer Verabredung in London gesichtet worden. Die Herzogin von Sussex traf sich in einem exklusiven Restaurant in der britischen Metropole zu einem gemeinsamen Abendessen mit der Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai.
Augenzeugen berichteten von einer entspannten und vertrauten Atmosphäre zwischen der Ehefrau von Prinz Harry und der pakistanischen Kinderrechtsaktivistin. Beide Frauen setzen sich seit Jahren intensiv für Mädchenbildung, Frauenrechte und globale Chancengleichheit ein.
Zusammenarbeit geplant?
Das Treffen befeuert Spekulationen über eine mögliche zukünftige Zusammenarbeit an neuen Wohltätigkeitsprojekten oder Initiativen ihrer Archewell-Stiftung.
Rückkehr ins Scheinwerferlicht der Themse-Metropole
Für Meghan Markle markiert das Abendessen den ersten öffentlich wahrgenommenen Auftritt im Vereinigten Königreich nach längerer Zeit. Nach dem Rückzug von den königlichen Pflichten und dem Umzug in die USA wird jeder Schritt von Harry und Meghan auf britischem Boden aufmerksam von Medien und Fans verfolgt.
Details zu den genauen Inhalten ihres Gesprächs sowie Informationen darüber, ob Prinz Harry ebenfalls vor Ort war, sind bislang nicht offiziell bestätigt. Das Treffen der beiden einflussreichen Persönlichkeiten sorgt jedoch weltweit für Schlagzeilen.
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