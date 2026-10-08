Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gemeinsame Pläne?

Meghan Markle speist mit Nobelpreisträgerin Malala

Royals
08.10.2026 10:14
Erster öffentlicher Auftritt in Großbritannien: Herzogin Meghan zeigte sich bei einem ...
Erster öffentlicher Auftritt in Großbritannien: Herzogin Meghan zeigte sich bei einem gemeinsamen Abendessen mit Aktivistin Malala Yousafzai in der britischen Hauptstadt.(Bild: Krone-Collage/AFP/JONATHAN BRADY, EPA/OLGA FEDOROVA)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Prinz Harrys Ehefrau, Herzogin Meghan, ist seit ihrer Rückkehr nach Großbritannien erstmals bei einer Verabredung in London gesichtet worden. Die Herzogin von Sussex traf sich in einem exklusiven Restaurant in der britischen Metropole zu einem gemeinsamen Abendessen mit der Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Augenzeugen berichteten von einer entspannten und vertrauten Atmosphäre zwischen der Ehefrau von Prinz Harry und der pakistanischen Kinderrechtsaktivistin. Beide Frauen setzen sich seit Jahren intensiv für Mädchenbildung, Frauenrechte und globale Chancengleichheit ein.

Zusammenarbeit geplant?
Das Treffen befeuert Spekulationen über eine mögliche zukünftige Zusammenarbeit an neuen Wohltätigkeitsprojekten oder Initiativen ihrer Archewell-Stiftung.

Rückkehr ins Scheinwerferlicht der Themse-Metropole
Für Meghan Markle markiert das Abendessen den ersten öffentlich wahrgenommenen Auftritt im Vereinigten Königreich nach längerer Zeit. Nach dem Rückzug von den königlichen Pflichten und dem Umzug in die USA wird jeder Schritt von Harry und Meghan auf britischem Boden aufmerksam von Medien und Fans verfolgt.

Lesen Sie auch:
Türchen auf, Schokolade raus: Meghan Markle lässt sich ihren Luxus-Adventkalender schmecken.
Bittere Advent-Schokis
Meghan-Fans terrorisieren Priester wegen Kalender
07.10.2026
Wie peinlich!
Hier kocht Meghan auf ausgeschaltetem Herd
06.10.2026
Neuer Ärger!
Meghans erste Nachricht an Klasseneltern geleakt!
16.09.2026

Details zu den genauen Inhalten ihres Gesprächs sowie Informationen darüber, ob Prinz Harry ebenfalls vor Ort war, sind bislang nicht offiziell bestätigt. Das Treffen der beiden einflussreichen Persönlichkeiten sorgt jedoch weltweit für Schlagzeilen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Royals
08.10.2026 10:14
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Krimi um Chefin von Wiens Szenelokal „Bettel-Alm“
206.194 mal gelesen
Die bekannte „Bettel-Alm“ gilt als Wiener Szenetreff bei fast allen Besuchern aus den ...
Wien
Schock in Wien: Frau (85) auf Heimweg vergewaltigt
116.509 mal gelesen
Nach einer mutmaßlichen Vergewaltigung sucht die Wiener Polizei diesen Mann.
Österreich
Der ORF-Akt: „Rolilein Schlaf gut und träum schön“
89.413 mal gelesen
Im Tagebuch der „Kronzeugin“ (Grafik im Hintergrund mit Originalsätzen) kommen die beiden Männer ...
Innenpolitik
„Riesenerfolg“: Babler feiert sich & SPÖ in Video
1560 mal kommentiert
Andreas Babler ruft in einem Video die SPÖ-Mitglieder zur Einigkeit auf und verweist auf die ...
Innenpolitik
FPÖ liebäugelt plötzlich mit den NEOS als Partner
1194 mal kommentiert
Wie viele Gemeinsamkeiten haben FPÖ und NEOS?
Wien
Schock in Wien: Frau (85) auf Heimweg vergewaltigt
881 mal kommentiert
Nach einer mutmaßlichen Vergewaltigung sucht die Wiener Polizei diesen Mann.
Mehr Royals
Gemeinsame Pläne?
Meghan Markle speist mit Nobelpreisträgerin Malala
Bittere Advent-Schokis
Meghan-Fans terrorisieren Priester wegen Kalender
„In Rehabilitation“
Mette-Marit bis zum Sommer ohne offizielle Termine
Schock für Königshaus
Camillas Ärztin nahe Landgut Sandringham ermordet
Getrennte Wege
Prinz Daniel von Schweden ohne Victoria in Madrid
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf