Meghan-Fans terrorisieren Priester wegen Kalender

Für Meghan dürfte ein Fest mit den Windsors ohnehin kein Wunschprogramm sein. Laut Insidern hat die Herzogin wenig Interesse daran, die Feiertage mit Verwandten zu verbringen, zu denen das Verhältnis seit Jahren als belastet gilt. Statt eines besinnlichen Weihnachtsfests drohten ihr eher angespannte Begegnungen und eisige Stimmung. Vor allem ein Zusammentreffen mit Prinz William und Prinzessin Kate soll für Meghan alles andere als reizvoll erscheinen.