Hier kocht Meghan auf ausgeschaltetem Herd

Huch – was ist denn hier los? Meghan, Herzogin von Sussex und Ehefrau von Prinz Harry, ist hier wohl ein Fauxpas passiert. In einem der Postings ihrer Marke „As Ever“ wollte Meghan eigentlich einen Vorgeschmack auf Weihnachten geben. Mit einer Schürze bekleidet steht sie am Herd, rührt in einem Topf, in der Bildunterschrift schreibt sie: „Die Zeit des Schenkens naht und wir haben einige Überraschungen auf Lager.“