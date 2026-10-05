Skandal um Kim und Nikola bei „Promi Big Brother“!

Kim Virginia Grey und ihr Ehemann Nikola Grey gehören zu den Kandidaten der aktuellen Staffel von „Promi Big Brother“. Doch schon vor dem Start der Show sorgen die beiden für mächtig Wirbel. In den sozialen Netzwerken machen zahlreiche Zuschauer ihrem Unmut Luft und kündigen sogar an, bei er neuen Staffel den Fernseher nicht einzuschalten. Der Grund: die Teilnahme des Reality-Paares. Für viele Fans scheinen Kim und Nikola Grey offenbar alles andere als Wunschkandidaten zu sein.