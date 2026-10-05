Skandal um Kim und Nikola bei „Promi Big Brother“!

Noch bevor die neue Staffel von „Promi Big Brother“ überhaupt gestartet ist, sorgt das Reality-Paar Kim Virginia Grey und Nikola Grey für einen handfesten Eklat. In den sozialen Medien drohen zahlreiche Fans bereits mit einem Boykott der Show, sollten die beiden tatsächlich einziehen!
Kim Virginia Grey und ihr Ehemann Nikola Grey gehören zu den Kandidaten der aktuellen Staffel von „Promi Big Brother“. Doch schon vor dem Start der Show sorgen die beiden für mächtig Wirbel. In den sozialen Netzwerken machen zahlreiche Zuschauer ihrem Unmut Luft und kündigen sogar an, bei er neuen Staffel den Fernseher nicht einzuschalten. Der Grund: die Teilnahme des Reality-Paares. Für viele Fans scheinen Kim und Nikola Grey offenbar alles andere als Wunschkandidaten zu sein.
Denn unter den offiziellen Beiträgen der aktuellen Staffel äußerten User ihre Bedenken hinsichtlich der Teilnahme des Paares. Viele Zuschauer finden es nicht gut, dass Kim und Nikola gemeinsam in den Container ziehen.
Der Sender postete unlängst eine Art Umfrage, wie die Meinung der Fans zum aktuellen Casting ausfallen würde. Die Reaktionen waren dabei sehr negativ, viele kritisierten die Teilnahme von Kim Virginia und Nikola Grey.
Hier sehen Sie den Post des Senders. In den Kommentaren macht sich Kritik breit:
Viele User kündigten an, aufgrund der Teilnahme des Paares „erst gar nicht einzuschalten“. Die Kritik richtet sich dabei vor allem an Kim. Ein User schrieb sogar: „Mein Beileid an alle Bewohner“ oder „Ich guck erst, wenn die raus ist“. Auch Nikola erntet Kritik: „Kim und Nikola. Euer Ernst? Dann müsst ihr wohl auf mich verzichten.“
Ärger der Fans hat zwei Hauptgründe
Viele zweifeln noch immer an den umstrittenen Geschichten aus dem Privatleben des Paares. Kritisch gesehen werden vor allem die öffentlich diskutierten Berichte des Paares über Schwangerschaft, Fehlgeburt und familiäre Schicksalsschläge, deren Darstellung von vielen Social-Media-Nutzern wiederholt angezweifelt wurde. Die anderen haben genug von Kim Virginias Dauerpräsenz im Reality-TV und wollen sie nicht länger auf dem Bildschirm sehen.
Wird die Staffel dennoch oder vielleicht gerade deswegen erfolgreich anlaufen? All das wird sich in den kommenden Tage zeigen. Kim selbst sagt, sie braucht keine „Kampfansage“, sie sei selbst die „Kampfansage“. Das verkündete sie kürzlich auf Instagram:
Die Fans seien besorgt, dass Virginia niemand wirklich die Stirn bieten kann. Ob die TV-Queen als erste „Promi Big Brother“ verlassen muss? Immerhin können die Zuschauer mitentscheiden, wer gehen muss. Es bleibt jedenfalls spannend.
Sender nimmt Stellung
Der Sender reagierte prompt auf die Reaktionen der Fans, nahm die Teilnehmer „in Schutz“. Bei „Promi Big Brother“ werde jeder gleich behandelt. Auch könne jeder Teilnehmer selbst entscheiden, wie und welche Inhalte er oder sie im Live TV zeigen möchte.
Reality TV Erfahrung
Kim Virginia hat bereits Erfahrung mit Reality-TV-Formaten. Sie nahm schon an „Temptation Island“, „Promis unter Palmen“, „Der Bachelor“ und am Erfolgs-Format „Das Dschungelcamp“ teil. Nun wird sie den Kandidaten in „Promi Big Brother“ zeigen, wo es langgeht. Auch Nikola Grey, früher Glumac, nahm an Formaten wie „Temptation Island“ und „Prominent getrennt“ teil.
„Promi Big Brother“ – täglich um 20:15 Uhr live in SAT.1 oder streamen auf Joyn.
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