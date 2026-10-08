"You're excused anyway"
Headscarf Strike: Controversy Over Advertising Targeting Children
Campaigning for participation in a school strike against the headscarf ban on Friday in Vienna is currently particularly aggressive right outside some schools in Lower Austria—even including a note of excuse. The trail leads to the RKP, but the organization points to possible independent initiatives by students.
Traveling to Vienna together to protest the headscarf ban—and the appropriate excuse note is included: This is how the school strike is being promoted these days right outside schools, such as at the BORG in St. Pölten. However, feedback from children and parents raises questions. These concerns center on the manner of the approach, the recognizable political background, and the information provided regarding absences from class.
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