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Atemwegsinfektion!

Königin Mette-Marit sagt historischen Termin ab

Royals
02.10.2026 10:47
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Für König Haakon von Norwegen steht am heutigen Freitag ein historischer Termin an: die Eröffnung des Parlaments. Doch den wichtigen Termin muss der 53-Jährige ohne seine Ehefrau bestreiten. Denn wie der Palast mitteilte, muss Königin Mette-Marit ihre Teilnahme kurzfristig absagen.

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Wie mehrere norwegische Medien berichten, kann Mette-Marit wegen einer Atemwegsinfektion nicht an der Zeremonie teilnehmen.

Wieder Sorge um Mette-Marit
„Ihre Majestät die Königin kann heute, am Freitag, dem 2. Oktober, aufgrund einer Atemwegsinfektion leider nicht an der Eröffnung des Storting teilnehmen“, bestätigte der Palast gegenüber „Se og Hør“.

Wieder Sorge um Mette-Marit: Die Königin muss wegen einer Atemwegsinfektion einen historischen ...
Wieder Sorge um Mette-Marit: Die Königin muss wegen einer Atemwegsinfektion einen historischen Termin absagen.(Bild: AFP/ODD ANDERSEN)

Eine Nachricht, die viele Norweger wohl in große Sorge versetzt. Denn eine Atemwegsinfektion ist bei der Königin besonders heikel. Denn erst im Frühsommer hatte die 53-Jährige, die an einer schweren Lungenfibrose leidet, eine neue Lunge erhalten.

Seitdem musste die Königin aus gesundheitlichen Gründen mehrfach Termine absagen – auch, wie dieses Mal, immer teilweise sehr kurzfristig.

Mette-Marit sollte ihren Ehemann, König Haakon, zur Parlamentseröffnung begleiten.
Mette-Marit sollte ihren Ehemann, König Haakon, zur Parlamentseröffnung begleiten.(Bild: AFP/ODD ANDERSEN)

Premiere für König Haakon
Dabei steht am heutigen Freitag für ihren Ehemann König Haakon ein historischer Termin an. Denn die Parlamentseröffnung hat in Norwegen eine große Bedeutung. Der Monarch nimmt dabei auf dem Thron Platz und verliest die von der Regierung verfasste Eröffnungsrede.

Ein wenig Übung hat der 53-Jährige bei dieser Aufgabe bereits, denn schon 2020 vertrat er seinen damals erkrankten Vater König Harald. Dennoch ist es für Haakon eine Premiere: Zum ersten Mal führt er am Freitag die Zeremonie als neues Staatsoberhaupt durch.

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Ingrid Alexandra sitzt am „Königinnnen-Stuhl“
Auf dem historischen „Königinnen-Stuhl“ neben Haakons Thron hätte bei der Parlamentseröffnung Königin Mette-Marit sitzen sollen. Doch sie wird in ihrer Abwesenheit gut vertreten: Der Platz ist nun für Kronprinzessin Ingrid Alexandra reserviert. 

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