In Weißmann-Affäre steigt der Druck auf den ORF

Weißmann erneut im Arbeits- und Sozialgericht

In dem Prozessreigen geht es schon am Mittwoch weiter. Dabei dreht es sich um die Aussendung, die der ORF am 9. März 2026 zu Weißmanns Rücktritt ausgeschickt hatte. Weil darin die Belästigungsvorwürfe öffentlich gemacht wurden, klagt der 58-Jährige die Haftung für künftige Schäden, die aus der Veröffentlichung resultieren, ein.