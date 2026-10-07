Schweizer Forscher fanden Alkohol bei Sternen

Die Arbeit gebe Einblicke in die komplexe Chemie junger Sternsysteme und sei „ein wichtiges Puzzleteil, um den Ursprung des Lebens zu verstehen“, sagte die Co-Leiterin des Projekts, Maria Drozdovskaya von der Universität Bern. Gewisse Moleküle gelten als mögliche Bausteine des Lebens. Mehrere der ersten Ergebnisse betreffen Methanol, den einfachsten Alkohol. Bei mehr als der Hälfte der untersuchten jungen Sterne fanden die Forscherinnen und Forscher besondere Radiosignale von Methanol. Diese sogenannten Methanol-Maser waren bisher nur bei der Entstehung besonders massereicher Sterne bekannt.