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„Stampfte mit dem Fuß“

Für Charles Spencer war König „bockiges Kleinkind“

Royals
22.09.2026 08:50
König Charles und Königin Camilla bei den diesjährigen Highland-Games in Schottland. Ex-Schwager ...
König Charles und Königin Camilla bei den diesjährigen Highland-Games in Schottland. Ex-Schwager Charles Spencer behauptet, der Monarch hätte ihn beneidet, weil er schon früh das Erbe seiner Eltern antreten konnte.(Bild: AP/Aaron Chown)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Seit Tagen machen die im Voraus veröffentlichten Auszüge aus dem Buch von Prinzessin Dianas Bruder, Charles Spencer, Schlagzeilen. Gut 29 Jahre nach dem tragischen Unfalltod seiner berühmten Schwester erhebt der 62-jährige Adlige vor allem gegen König Charles III. schwere Vorwürfe.

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Nun ist das Buch mit dem Titel „Swan Song. Diana, meine Schwester“ draußen und es gibt noch mehr Unerhörtes, was Spencer über seinen 77-jährigen Ex-Schwager zu sagen hat. Unter anderem, dass der einst schon als „ewiger Thronfolger“ verspottete Charles keinen Hehl aus seiner Ungeduld gemacht haben soll, seine Mutter Queen Elizabeth II. zu beerben.

Demnach soll Charles bei der Trauerfeier für Spencers Vater 1992 sein Herz ausgeschüttet haben: „Du hast so ein Glück!“, soll Charles dem trauernden Spencer gesagt haben. Als dieser sich verdattert gezeigt habe, soll der damalige Thronfolger hinzugefügt haben: „Weil du so früh erbst, meine ich.“

Charles Spencer hat in seinem Buch „Swan Song“ recht ungefiltert niedergeschrieben, was ihm seit ...
Charles Spencer hat in seinem Buch „Swan Song“ recht ungefiltert niedergeschrieben, was ihm seit 29 Jahren über den heutigen König Charles auf der Zunge liegt. In seinem Diana-Buch nennt er diesen sogar bockig.(Bild: Krone-Collage/AP/Jonathan Brady, Penguin Verlag, AFP/DANIEL LEAL)

Charles benahm sich angeblich wie bockiges Kleinkind
Dann soll sich Charles richtiggehend in Rage geredet und beschwert haben, dass er mit 43 Jahren noch immer nichts geerbt habe und von seinen Eltern behandelt werde wie ein kleines Kind. „Bei diesen Worten stampfte er mit dem Fuß auf, sodass er mich, offen gesagt, in der Tat an ein kleines Kind erinnerte, und zwar an ein ziemlich bockiges“, schreibt Spencer in seinem Buch.

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Ob und wie sich der König an die damalige Konversation erinnert, war zunächst nicht bekannt. Überraschend hatte ein Palastsprecher jedoch bereits in der vergangenen Woche zu einer anderen Passage des Buchs mitgeteilt: „Seine Majestät ist sich gewahr, dass die brüderliche Trauer die Vernunft trüben, die Urteilsfähigkeit beeinträchtigen und die Erinnerung einfärben kann auf eine Weise, die andere nicht nachvollziehen können, selbst viele Jahre nach so einem Verlust.“

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