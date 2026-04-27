König Charles und Camilla in Washington gelandet

Trump gilt als Royal-Verehrer

Im Regierungssitz Downing Street hofft man, dass der Charles die zuletzt angespannten Beziehungen zu den USA verbessern kann. Donald Trump gilt als Verehrer der britischen Royals, Charles als erfahrener Diplomat. Trump lobte den König im Vorfeld gegenüber „Fox News“ als „großartigen Menschen“ und „herausragenden Repräsentanten“. Beide verbinde seit Langem eine Freundschaft. Geplant sei für Montag ein privates Treffen des Königspaars mit Trump und seiner Frau Melania. Weitere Programmpunkte sind unter anderem eine Gartenparty, eine militärische Zeremonie und ein Staatsbankett. Zudem soll Charles als erst zweiter britischer Monarch nach Queen Elizabeth II. vor dem US-Kongress sprechen.