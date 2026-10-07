14 Tage entscheiden: Derrappelt sich die SPÖ noch?

Ihn nur auf diese Aussage zu reduzieren, das wäre ungerecht. Dennoch bleibt vom leidgeprüften Corona-Gesundheitsminister Rudolf Anschober vor allem ein von ihm so oft gehörter Sager in Erinnerung: „Die nächsten 14 Tage werden entscheidend.“ Der Grünen-Politiker meinte damit während seiner Amtszeit die Pandemie-Entwicklung und ihre Folgen. Um die Bewältigung einer Pandemie wie einst bei Türkis-Grün geht es jetzt zwar nicht. Was in der türkis-rot-pinken Nachfolgeregierung zu bewältigen ist, scheint aber ähnlich schwer bekämpfbar wie die Seuche damals: Kann diese Koalition noch Tritt fassen? Und was hat das mit dem Anschober-Spruch zu tun?