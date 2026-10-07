Altacher Pleitenserie am „besten“ Weg in die Top-3

Sieben Spiele, sechs Pleiten, fünf davon in Serie. Ein Negativlauf, der selbst für die wenig erfolgsverwöhnten Altacher nicht Alltägliches ist. Erst dreimal in ihrer mittlerweile 16 Saisonen umfassenden Bundesliga-Historie, mussten die Vorarlberger eine längere Pleitenserie verkraften. Aber: Selbst beim (deutlich längeren) Negativrekord stieg man nicht ab.
Als Anhänger des SCR Altach ist man ja eigentlich schon so einiges gewöhnt. Die Rheindörfler sind tatsächlich der einzige Verein, der es seit der Bundesliga-Reform zur Saison 2018/19 geschafft hat, jedes Jahr in der Qualifikationsgruppe gegen den Abstieg zu spielen. Bisweilen war der Klassenerhalt dort recht rasch gesichert, deutlich öfter mussten die Altacher aber lang zittern – teilweise bis zum letzten Spieltag.
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