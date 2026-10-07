Altacher Pleitenserie am „besten“ Weg in die Top-3

Als Anhänger des SCR Altach ist man ja eigentlich schon so einiges gewöhnt. Die Rheindörfler sind tatsächlich der einzige Verein, der es seit der Bundesliga-Reform zur Saison 2018/19 geschafft hat, jedes Jahr in der Qualifikationsgruppe gegen den Abstieg zu spielen. Bisweilen war der Klassenerhalt dort recht rasch gesichert, deutlich öfter mussten die Altacher aber lang zittern – teilweise bis zum letzten Spieltag.