Wien: Schnuppertag endet mit versuchtem Mord

Ein Schnuppertag bei einer Reinigungsfirma endete Mitte September in Wien-Wieden blutig. Denn zwei Männer gerieten bereits zu Beginn aneinander, wenig später wurde einer von ihnen niedergestochen. Nun konnte die Polizei den Fall klären und auch drei Mitarbeiter gerieten ins Visier der Ermittler.
Das schwer verletzte Opfer wurde am 16. September im Bereich der Argentinierstraße gefunden und ins Krankenhaus gebracht. Vom eigentlichen Tatort fehlte zunächst jede Spur. Erst die Befragung des Mannes führte die Ermittler zu einem nahegelegenen Hotel.
Stichverletzung nach Streit
Im Keller soll es zuvor zwischen dem Opfer und einem 22-Jährigen zum Streit aus unbekanntem Grund gekommen sein. Beide hätten an diesem Tag einen Schnuppertag bei einer Reinigungsfirma absolvieren sollen. Der Streit endete schließlich mit einer Stichverletzung.
WEGA rückte an
Nach umfangreichen Ermittlungen wurde der 22-Jährige wenige Tage später von der WEGA festgenommen. Er räumte zwar eine körperliche Auseinandersetzung ein, bestreitet laut Polizei aber, ein Messer verwendet zu haben. Er wurde in eine Justizanstalt gebracht.
Brisant: Drei Mitarbeiter der Reinigungsfirma sollen den Vorfall mitbekommen haben. Sie stehen nun im Verdacht, gegenüber den Ermittlern falsche Angaben gemacht zu haben, und wurden wegen des Verdachts der falschen Beweisaussage angezeigt.
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