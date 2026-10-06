Alfons Haider: Bewegender Appell an seine Fans

Vor drei Jahren musste Alfons Haider von seiner geliebten Mutter Abschied nehmen. Auf Instagram richtete der Entertainer Anfang der Woche berührende Worte an seine Fans und sorgte mit einer eindringlichen Botschaft für Gänsehaut.
„Im Herzen immer dabei“, schrieb Alfons Haider auf Instagram – und veröffentlichte dazu eine bewegende Video-Nachricht.
Trauriger Jahrestag für Haider
In dem Clip ist der Mörbisch-Intendant auf dem Friedhof am Grab seiner Mutter zu sehen. Ein Gang, der ihn am Wochenende sichtlich mitgenommen hatte. Den Grund verriet Haider selbst: „Heute vor drei Jahren ist sie von mir gegangen.“
Sehen Sie hier die bewegende Video-Nachricht von Alfons Haider:
Ein trauriger Jahrestag für den 68-Jährigen, der seinen Herzschmerz nicht nur mit seinen Fans teilte, sondern auch einen eindringlichen Appell an sie richtete.
„Kann nur wieder mahnen ...“
Denn Haider fuhr in seiner Video-Nachricht fort: „Ich kann nur wieder mahnen: Bitte führt alle Gespräche, solange ihr es noch könnt.“ Das sei bei der Bewältigung der Trauer, so der Entertainer, „zumindest ein bisschen eine Hilfe“.
Und so fühlt sich Haider auch drei Jahre nach dem Tod seiner geliebten Mutter immer noch mit ihr verbunden. Denn er ist sich sicher, „dass meine Mutsch mit einem Auge immer bei mir ist“, wie er abschließend erklärte.
Alfons Haiders Mutter Anna „Anni“ Haider, die er stets liebevoll „Mutsch“ nannte, starb am 6. Oktober 2023 im Alter von 85 Jahren nach langer, schwerer Krankheit.
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