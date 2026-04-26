Alfons Haiders Hommage an die Liebe und seine Mama

Was hoffen Sie, wird Ihr Publikum nach der Lektüre von „Meine Mama, die Löwin“ mitnehmen?

Mit dem Buch möchte ich nicht nur meine eigene Mutter huldigen, sondern alle Mütter hervorheben und ihnen eine Stimme geben. Es ist nicht nur eine Liebeserklärung an meine Mutsch, sondern an alle Mütter. Zudem betrachte ich das Buch auch ein bisschen als Ratgeber, der aufzeigt, dass man, auch wenn man sehr eng miteinander ist, genügend Freiraum geben sollte und erkennen muss, dass es wichtig ist, am Ende loslassen zu können. Zudem sollte man sich auch in guten Zeiten schon Gedanken über den Tod und die Sterbebegleitung machen. Denn das ist der größte Liebesbeweis – auch wenn das Loch, in das man danach fällt, sehr, sehr tief ist.