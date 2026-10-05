Strategische Reserven „auf beängstigendem Niveau“

„System ist bereits unter Druck“

„Das System ist bereits unter Druck“, sagte Nasser auf einer Energiekonferenz in London. Seit Beginn des Konflikts seien fast drei Mrd. Barrel Öl an Angebot verloren gegangen, während eine Milliarde Barrel aus den weltweiten Lagerbeständen freigegeben worden sei. Allein das Wiederauffüllen dieser Bestände würde in den nächsten 18 Monaten eine zusätzliche Nachfrage von zwei Mio. Barrel pro Tag bedeuten.