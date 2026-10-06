Opfer: „Er hat mich von hinten niedergerissen“

„Ist mir hinter einem Pfosten aufgelauert“

„Er hat mich hinter einem Pfosten beobachtet, bis das Geld gekommen ist“, erzählt Schneider im Gespräch mit der „Krone“. Dann sei alles ganz schnell gegangen. „Er hat mich von hinten niedergerissen, auf den Boden geworfen und zweimal auf mich eingeschlagen“, erinnert er sich an den plötzlichen und brutalen Angriff. Mit dem abgehobenen Geld und Schneiders Bankomatkarte machte sich der Täter aus dem Staub.