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13 und 16 Jahre alt

Jugendtrio bei Einbruch in Volksschule erwischt

Vorarlberg
28.09.2026 08:51
Die beiden 13-Jährigen wurden den Eltern übergeben. Der 16-Jährige sitzt auf Anordnung der ...
Die beiden 13-Jährigen wurden den Eltern übergeben. Der 16-Jährige sitzt auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in U-Haft.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Drei Teenager (zwei 13- und ein 16-Jähriger) stiegen am Sonntag kurz nach zwei Uhr morgens in die Volksschule Markt in Dornbirn (Vorarlberg) ein. Eine aufmerksame Zeugin alarmierte die Polizei, die die drei auf frischer Tat ertappte. Der 16-Jährige sitzt nun wegen möglicher weiterer Vergehen in Haft.

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Das Trio verschaffte sich gegen 2.08 Uhr Zutritt zu dem Gebäude und machte sich ans Werk. Bei ihrem Treiben gingen sie nicht zimperlich vor: Mit einem Feuerlöscher und zwei Stühlen schlugen sie eine Zwischentür aus Glas ein, um in ein Klassenzimmer zu gelangen.

In flagranti erwischt 
Eine aufmerksame Zeugin beobachtete die drei Teenager und verständigte umgehend die Polizei. Die Einsatzkräfte konnten die Tatverdächtigen auf frischer Tat unmittelbar vor dem Objekt aufgreifen.

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Die Tatverdächtigen stiegen über ein Fenster in den Lebensmittelmarkt ein.
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Weitere Ermittlungen gegen 16-Jährigen
Die beiden strafunmündigen 13-Jährigen wurden nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen ihren Eltern übergeben. Der 16-Jährige hingegen wurde festgenommen und sitzt auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in der Justizanstalt Feldkirch in Haft. Gegen ihn laufen Ermittlungen zu möglichen weiteren Straftaten.

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