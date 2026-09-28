Jugendtrio bei Einbruch in Volksschule erwischt

Drei Teenager (zwei 13- und ein 16-Jähriger) stiegen am Sonntag kurz nach zwei Uhr morgens in die Volksschule Markt in Dornbirn (Vorarlberg) ein. Eine aufmerksame Zeugin alarmierte die Polizei, die die drei auf frischer Tat ertappte. Der 16-Jährige sitzt nun wegen möglicher weiterer Vergehen in Haft.
Das Trio verschaffte sich gegen 2.08 Uhr Zutritt zu dem Gebäude und machte sich ans Werk. Bei ihrem Treiben gingen sie nicht zimperlich vor: Mit einem Feuerlöscher und zwei Stühlen schlugen sie eine Zwischentür aus Glas ein, um in ein Klassenzimmer zu gelangen.
In flagranti erwischt
Eine aufmerksame Zeugin beobachtete die drei Teenager und verständigte umgehend die Polizei. Die Einsatzkräfte konnten die Tatverdächtigen auf frischer Tat unmittelbar vor dem Objekt aufgreifen.
Weitere Ermittlungen gegen 16-Jährigen
Die beiden strafunmündigen 13-Jährigen wurden nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen ihren Eltern übergeben. Der 16-Jährige hingegen wurde festgenommen und sitzt auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in der Justizanstalt Feldkirch in Haft. Gegen ihn laufen Ermittlungen zu möglichen weiteren Straftaten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.