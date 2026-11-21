Die Landesweintaufe der Kärntner Winzer fand traditionell bei Georg Lexer auf dem Weingut „Auf der Leiten“ in Karnburg statt. Weinbau Köck stellte den Taufwein.
Die traditionelle Landesweintaufe Winzer fand heuer wieder auf dem Weingut „Auf der Leiten“ in Karnburg am Fuße des Ulrichsberges statt. Die Weintaufe gilt gewissermaßen als Erntedankfest der Winzer. Offizieller Taufwein des Jahrgangs 2026 ist heuer ein Wein vom Betrieb Weinbau Köck aus Feldkirchen. Christiane Obereder-Nazar und Gerhard Köck füllen auf dem 1,1 Hektar großen Weingut auf der Pollenitz jährlich auch rund 8000 Liter Rotwein ab.
„Wir haben auf 750 Metern Seehöhe einen Biobetrieb und werden somit genau kontrolliert“, erzählt Gerhard Köck. „Der Aufstieg der Kärntner Weine ist super. Wir können mittlerweile mit allen mithalten. Köck hat einen zertifizierten Betrieb für die Rebsorten Solaris und Muscaris und setzt als einziger Kärntner Betrieb auch auf die pilzwiderstandsfähige Rotweinsorte Roesler“, erklärt Christiane.
Taufpate mag Weißburgunder
Taufpate war heuer Norbert Schellander, der seit 2014 Weinritter ist und als Legatsvorsitzender von Klagenfurt fungiert. „Ich bin schon lange beim Wein daheim. Am liebsten trinke ich einen Weißburgunder, aber auch einen Veltliner habe ich gerne“, verrät er.
Kärntens Weinbaupräsident Georg Lexer zeigte sich mit dem heurigen Jahrgang zufrieden: „Es ist ein guter Jahrgang. Es gab kaum Hagel, die Dürre hat uns nicht wirklich getroffen und auch Frostschäden waren kaum zu verzeichnen. Davon waren vor allem die Regionen Feldkirchen und St. Veit betroffen.“
„Im Gasthaus Wein aus Kärnten bestellen“
Insgesamt rechnen die Kärntner Winzer heuer mit einer Abfüllmenge von rund 500.000 Flaschen. Im Vorjahr waren es noch etwa 600.000. „Die Vielfalt der heimischen Weine ist groß“, sagt Lexer. „Jeder der 40 Winzer brachte zur Verkostung zwei Flaschen Wein mit.“
Lexer hat einen Ratschlag für alle Konsumenten. „Wenn man in ein Gasthaus Lokal geht, soll man durchaus einen echten Kärntner Wein bestellen. Das tut allen gut.“
Weinkultur und Gemeinschaft
Auch der Weinritterverband zeigte sich von den Tröpferln begeistert. In insgesamt 27 Ländern gibt es rund 5000 Weinritter, einige davon sind auch in Kärnten vertreten. „Die Vereinigung verbindet Weinkultur mit Gemeinschaft, Tradition und gesellschaftlichem Engagement“, erzählt ProConsul Karl Heinz Mörtl. „Das Konsulat Kärnten hat seinen Sitz in Klagenfurt.“
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