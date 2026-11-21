Die traditionelle Landesweintaufe Winzer fand heuer wieder auf dem Weingut „Auf der Leiten“ in Karnburg am Fuße des Ulrichsberges statt. Die Weintaufe gilt gewissermaßen als Erntedankfest der Winzer. Offizieller Taufwein des Jahrgangs 2026 ist heuer ein Wein vom Betrieb Weinbau Köck aus Feldkirchen. Christiane Obereder-Nazar und Gerhard Köck füllen auf dem 1,1 Hektar großen Weingut auf der Pollenitz jährlich auch rund 8000 Liter Rotwein ab.