FIFA-Boss Gianni Infantino sichert sich immer mehr Stimmen für seine Wiederwahl im kommenden März. Nach dem asiatischen Kontinentalverband AFC, der karibischen Fußball-Union CFU und der südamerikanischen CONMEBOL hat am Samstag auch der afrikanische Verband CAF erneut dem Schweizer seine Unterstützung für eine vierte Amtszeit zugesagt. Infantino sei der Kandidat der 54 afrikanischen Nationen, verkündete CAF-Präsident Patrice Motsepe in Abuja in Nigeria.
Die Entscheidung sei einstimmig gefallen, meinte Motsepe in Anwesenheit von Infantino und dessen französischem Gegenkandidaten Philippe Diallo, der kürzlich sein Antreten mit der Unterstützung des europäischen Verbandes bekannt gegeben hatte. Infantino erklärte, er werde die Förderung des Fußballs in Afrika während seiner Amtszeit als FIFA-Präsident weiterhin ganz oben auf seiner Agenda halten.
Ein weiterer Gegenkandidat ist der frühere japanische Nationalspieler Kozo Tashima. Die Wahl findet beim FIFA-Kongress am 18. März 2027 in Marokkos Metropole Rabat statt. 211 Mitgliedsverbände sind stimmberechtigt, für den Sieg ist eine absolute Mehrheit notwendig.
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