Die Entscheidung sei einstimmig gefallen, meinte Motsepe in Anwesenheit von Infantino und dessen französischem Gegenkandidaten Philippe Diallo, der kürzlich sein Antreten mit der Unterstützung des europäischen Verbandes bekannt gegeben hatte. Infantino erklärte, er werde die Förderung des Fußballs in Afrika während seiner Amtszeit als FIFA-Präsident weiterhin ganz oben auf seiner Agenda halten.