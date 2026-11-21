„Es ist sicher ein Debakel, das muss man so klar sagen. Das ist das Brutale im Sport: Das Negative muss man sofort abhaken, das sollte kein zweites Mal passieren“, analysierte ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober die Slalom-Pleite von Gurgl, bei der es keine ÖSV-Athletin in die Top 30 schaffte.
Ja, es war ein historisches Debakel! So schlecht wie beim Slalom am Samstag in Gurgl waren die ÖSV-Damen zuletzt im November 1997 in Park City.
„Waren nicht bereit“
„Wir waren im ersten Durchgang schon nicht bereit, waren eigentlich gut vorbereitet, haben gehofft, die Trainingsleistungen umzusetzen, haben das aber nicht geschafft“, urteilte Damen-Chef Johannes Zöchling im ORF, nachdem sich mit Natalie Falch und Kathi Truppe überhaupt nur zwei ÖSV-Läuferinnen für den zweiten Durchgang qualifizieren konnten, aber im Finale schließlich ebenfalls ausgeschieden sind.
Aber Truppe und Falch hätten eben im zweiten Vollgas geben wollen, da können Skifehler passieren. „Denen kann ich keinen Vorwurf machen. Aber so schnell geht es, dass man dann mit einem Nuller dasteht. Das ist natürlich bitter.“
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