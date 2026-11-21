„Waren nicht bereit“

„Wir waren im ersten Durchgang schon nicht bereit, waren eigentlich gut vorbereitet, haben gehofft, die Trainingsleistungen umzusetzen, haben das aber nicht geschafft“, urteilte Damen-Chef Johannes Zöchling im ORF, nachdem sich mit Natalie Falch und Kathi Truppe überhaupt nur zwei ÖSV-Läuferinnen für den zweiten Durchgang qualifizieren konnten, aber im Finale schließlich ebenfalls ausgeschieden sind.