„Der erste Sprung gab mir schon viel Selbstvertrauen. Mein Ziel war, Top 30 und dann schauen wir mal. Dass ich so weit nach vorne komme, ist umso schöner. Ich bin einfach nur überglücklich“, sagte Wiegele im ORF-TV-Interview. Lisa Fettner kam auf Platz 23, Julia Mühlbacher auf 29.