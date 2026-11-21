Skispringerin Hannah Wiegele hat sich am Samstag in Lillehammer mit Sprüngen auf 123 und 124 m sowie 225,7 Punkten nur Norwegen geschlagen geben müssen.
Die Kärntnerin landete beim Premieren-Fünffachsieg der Gastgeberinnen an Platz sechs. Es war ihr bisher bestes Weltcupresultat nach einem 15. Platz zuvor. Erste Einzelsiegerin des WM-Winters ist Eirin Maria Kvandal, die sich mit 281,5 Punkten vor Ingvild Synnøve Midtskogen (263,8) und Gyda Westvold Hansen (263,1) durchsetzte.
„Der erste Sprung gab mir schon viel Selbstvertrauen. Mein Ziel war, Top 30 und dann schauen wir mal. Dass ich so weit nach vorne komme, ist umso schöner. Ich bin einfach nur überglücklich“, sagte Wiegele im ORF-TV-Interview. Lisa Fettner kam auf Platz 23, Julia Mühlbacher auf 29.
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