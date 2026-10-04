Schumann plant Trauerzeit nach Fehlgeburten

Keine Änderung nach deutschem Vorbild

Bisher ist der Krankenstand nach einer Fehlgeburt (Kind wiegt bei der Geburt unter 500 Gramm) die einzige Option. Bei einer Totgeburt (Kind wiegt über 500 Gramm) haben Frauen Anspruch auf Mutterschutz. Nicht geben werde es mit Sozialministerin Schumann eine Änderung nach deutschem Vorbild, wie sie Familienministerin Claudia Bauer (ÖVP) gern hätte. Dort wurde 2025 ein gestaffelter Mutterschutz eingeführt. Ab der 13. Schwangerschaftswoche beträgt der Mutterschutz zwei Wochen, ab der 17. Schwangerschaftswoche sechs Wochen und ab der 20. Schwangerschaftswoche acht Wochen.