Nicht nur die – oft teuren – Dienstwagen von Politikern sorgen immer wieder für Diskussionen. In Villach wird in diesem Bereich radikal der Sparstift angesetzt. Chauffeure werden eingespart.
In Villach gilt seit Jahrzehnten folgende Regelung: Der Bürgermeister hat einen eigenen Chauffeur. Drei weitere Dienstwagenfahrer stehen mit ihren Fahrzeugen den übrigen Mitgliedern des Stadtsenats zur Verfügung.
Der Fahrservice schlägt sich jährlich mit für diesen Bereich doch ordentlichen Beträgen zu Buche. In den vergangenen Monaten standen diese Kosten in der Kritik. Genauso wie die Frage, ob ein solches städtisches Dienstwagenangebot überhaupt noch zeitgemäß ist.
Nun setzt die Stadt in dem Bereich radikal den Sparstift an. Die Dienstwagenfahrer-Regelung wird auf ein Minimum reduziert. Von den bisher vier Chauffeuren wird künftig nur mehr eine Halbtagskraft übrig bleiben. Dieser wird dem gesamten Stadtsenat für Termine zur Verfügung stehen.
200.000 Euro Einsparungspotenzial
„Die Mitarbeiter werden in anderen Abteilungen eingesetzt, wo sie Mehr aufgaben übernehmen“, sagt Bürgermeister Günther Albel. Durch die Nichtnachbesetzung der Stellen und die Rückgabe nicht mehr benötigter Dienst-Skodas soll die Stadt jährlich mehr als 200.000 Euro sparen.
Diese Einsparung sei der nächste Schritt des „ViFit-Programms“. „Dieses Programm wird seit Jahren von den Ideen der Mitarbeiter des Rathauses gespeist und hat bisher Einsparungen in Höhe von rund zehn Millionen Euro ermöglicht“, bilanziert Albel.
Personalkosten auf niedrigem Niveau
Mit der neuerlichen Reduktion von Stellen kann die Stadt ihren Personalkostenanteil noch weiter senken. Mit einem Personalkostenanteil von 22 Prozent am Jahresbudget gilt die Draustadt als eine der effizientesten Städte Österreichs.
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