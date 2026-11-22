In der Nacht auf Sonntag kontrollierte die Polizei in ganz Kärnten Lenker auf ihre Fahrtauglichkeit. Konkret ging es um Alkohol- und Drogeneinfluss. Insgesamt 23 Führerscheine wurden abgenommen.
Die Beamten holten 19 Lenker aus dem Verkehr, die betrunken am Steuer saßen. Sie waren so stark alkoholisiert, sodass ihnen der Führerschein abgenommen wurde. Weitere sechs Lenker waren minderalkoholisiert.
Auch unter Drogeneinfluss steigen immer wieder Menschen ins Auto und glauben, dass sie verkehrstüchtig sind. Vier wurden in der Nacht aus Samstag während der Kontrollen von der Straße geholt. Auch sie verloren ihren Führerschein.
Häufig kommt es bei Schwerpunktkontrollen auch zu Verweigerungen des Alkohol- oder Drogentest. Insgesamt drei Lenker lehnten ab.
In der Nacht auf Sonntag konnten zudem 279 Übertretungen der Straßenverkehrsordnung und dem Kraftfahrgesetz angezeigt werden. 226 Organmandate wurden wegen Übertretungen eingehoben.
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