Medizin-Nobelpreis für Wächter des Immunsystems

Hoffnung im Kampf gegen Krebs

Die Forschung von Brunkow, Ramsdell und Sakaguchi hat weitreichende Auswirkungen. Klinische Studien, die auf regulatorischen T-Zellen basieren, werden weltweit durchgeführt, um Behandlungen für Krankheiten wie Rheumatoider Arthritis, Lupus oder Typ-1-Diabetes zu entwickeln. In der Krebsimmuntherapie könnten Tregs genutzt werden, um die Immunantwort gegen Tumore zu verstärken. Auch in der Transplantationsmedizin versprechen ihre Erkenntnisse Fortschritte, indem sie Abstoßungsreaktionen reduzieren.