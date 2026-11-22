Seit 24 Jahren lebt Renate Habetler mit einer seltenen Lungenkrankheit. Mittlerweile braucht die Bürgermeisterin von Bernstein ständig Sauerstoff. Ihren Humor hat die 62-Jährige deshalb nicht verloren. Und auch politisch hat sie noch einiges vor: 2027 will sie erneut zur Wahl antreten.
„Kannst du mit dem Gerät eigentlich auch trinken?“ Kinder nehmen sich bekanntlich kein Blatt vor den Mund. Das weiß auch Renate Habetler. Wenn die Bürgermeisterin von Bernstein mit ihrem „Hugo“ unterwegs ist, gibt es jede Menge neugierige Fragen. Die 62-Jährige freut sich darüber. Denn hinter dem ungewöhnlichen Namen steckt kein Mann, sondern ein Sauerstoffgerät, das sie mittlerweile auf Schritt und Tritt begleitet.
Bereits 2002 wurde bei der Bernsteinerin die seltene entzündliche Lungenkrankheit BOOP diagnostiziert. Lange Zeit konnte sie damit gut leben. „Ich habe die Krankheit als ständigen Begleiter angenommen, ohne auf etwas verzichten zu müssen“, erzählt sie. Doch heuer änderte sich vieles. Seit 2026 braucht sie zusätzlichen Sauerstoff. Seither bestimmt „Hugo“ mit, wie sie ihren Tag gestaltet.
Wie lange sie unterwegs sein kann, hängt nun auch vom Akku ihres Geräts ab. Spontan irgendwo länger bleiben, ist nicht mehr so einfach. In ihrem Edelserpentin-Geschäft hat Habetler deshalb ein zweites Gerät, das direkt an den Strom angeschlossen ist. Dort ist sie flexibler. „Ich kann eigentlich alles tun, mit Maß und Ziel“, sagt sie.
Verstecken kommt nicht infrage
Dass sie mit ihrem Sauerstoffgerät auffällt, stört die Bürgermeisterin nicht. Warum auch? Andere Menschen sitzen im Rollstuhl oder leben mit Einschränkungen, die man ihnen vielleicht gar nicht ansieht. „Krankheiten gehören zu unserem Leben und sollten genauso nach außen getragen werden“, findet sie. Gerade die Offenheit der Kinder gefällt ihr. Sie fragen nach, statt wegzuschauen. Und lernen dabei, dass es nichts gibt, wofür man sich schämen müsste. „Vielleicht kann ich anderen durch meine Vorbildwirkung helfen“, hofft Habetler.
Dass sich Krankheit und politische Verantwortung nicht ausschließen, zeigen auch zwei prominente Burgenländer. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) spricht nach der Entfernung seines Kehlkopfs mittlerweile mit einer Stimmprothese. Der frühere FPÖ-Chef und heutige Landtagsabgeordnete Norbert Hofer lebt seit einem schweren Paragleitunfall mit einer inkompletten Querschnittslähmung.
Auch Renate Habetler lässt sich von ihrer Erkrankung nicht aus der Politik verdrängen. Seit 2011 steht sie an der Spitze der Gemeinde Bernstein. Und obwohl sie heute mehr Rücksicht auf ihre Gesundheit nehmen muss, hat sie noch einiges vor: 2027 will sie erneut als Bürgermeisterin kandidieren.
Hoffnung auf die moderne Medizin
Dass schwere Lungenerkrankungen auch vor gekrönten Häuptern nicht haltmachen, zeigt das Schicksal von Norwegens Königin Mette-Marit. Die 53-Jährige erhielt im Juni eine Spenderlunge und befindet sich seither auf dem Weg der Genesung. Auch für Habetler könnte eine Transplantation eines Tages zum Thema werden. Doch statt sich über eine ungewisse Zukunft den Kopf zu zerbrechen, setzt sie auf die Fortschritte der Medizin. Schließlich hat sie bereits Menschen kennengelernt, die seit Jahren mit einer neuen Lunge leben. Und genau diese Zuversicht möchte Habetler auch anderen Betroffenen mitgeben: „Wichtig ist, dass man dem Leben positiv gegenübersteht und das Beste daraus macht.“
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