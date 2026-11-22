Hoffnung auf die moderne Medizin

Dass schwere Lungenerkrankungen auch vor gekrönten Häuptern nicht haltmachen, zeigt das Schicksal von Norwegens Königin Mette-Marit. Die 53-Jährige erhielt im Juni eine Spenderlunge und befindet sich seither auf dem Weg der Genesung. Auch für Habetler könnte eine Transplantation eines Tages zum Thema werden. Doch statt sich über eine ungewisse Zukunft den Kopf zu zerbrechen, setzt sie auf die Fortschritte der Medizin. Schließlich hat sie bereits Menschen kennengelernt, die seit Jahren mit einer neuen Lunge leben. Und genau diese Zuversicht möchte Habetler auch anderen Betroffenen mitgeben: „Wichtig ist, dass man dem Leben positiv gegenübersteht und das Beste daraus macht.“