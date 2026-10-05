11 Kilo Kokain in Hotelzimmer entdeckt

Ein Hotelzimmer in Niederösterreich wurde zum Versteck für eine riesige Menge Kokain. Polizisten stellten dort rund elf Kilogramm sicher. Sechs Verdächtige wurden im Zuge der Ermittlungen festgenommen.
Denn seit Anfang Juni ermittelte die Wiener Polizei gegen die mutmaßlich im Drogenhandel tätige Gruppe. Am 1. Oktober gelang mit Unterstützung der WEGA der Zugriff. Eine gefundene Schlüsselkarte führte die Beamten schließlich zu dem besagten Hotelzimmer.
Mehrere Festnahmen
Neben dem Kokain wurden dort auch Bargeld und mehrere Handys sichergestellt. Festgenommen wurden drei Albaner (38, 42, 46) und drei Italiener (23, 53, 72).
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