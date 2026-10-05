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Nicht einsaugen!

Stinkwanzen verstecken sich in unseren Wohnungen

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05.10.2026 11:13
STinkwanzen suchen jetzt nach einem Winterquartier.
STinkwanzen suchen jetzt nach einem Winterquartier.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)
Porträt von Nicole Weinzinger
Von Nicole Weinzinger

Stinkwanzen haben wieder Saison und versuchen, in Innenräumen Unterschlupf zu finden. Wie man sie los wird und warum der Staubsauger nicht zum Einsatz kommen sollte, erfahren Sie hier.

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Die Marmorierte Baumwanze wird im Volksmund oft Stinkwanzen genannt, weil sie ein übelriechendes Sekret absondert, wenn sie sich bedroht fühlt. Sie gehört zur Familie der Baumwanzen (Pentatomidae), ist ca. 15 mm groß, braun-grau marmoriert gefärbt mit auffälligen schwarz-weiß gemusterten Seitenrändern am Hinterleib und mit schwarz-weiß gestreiften Fühlern. Ursprünglich stammt die Wanze aus dem östlichen Asien – speziell Taiwan, östliches China, Korea und Japan.

Seit über 10 Jahren in Österreich
Laut der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit dürfte die Verbreitung der Wanzenart bereits 1996 begonnen haben, 2001 wurde sie schon in Nordamerika nachgewiesen, in Österreich im Jahr 2015.

Die Tiere verbreiten sich rasch und massiv – Weibchen können zwischen 200 bis 450 Eier legen. Schon nach wenigen Tagen schlüpfen die Larven, nach eineinhalb bis zwei Monaten sind die Tiere ausgewachsen. 

Suche nach Winterquartier
Während sie im Frühjahr bei Temperaturen über 10 Grad Celsius aktiv werden, suchen sie nun ein Überwinterungsquartier. Sie sammeln sich gerne an Sonnenplätzen, zum Beispiel an Fassaden, Fenstern und Fensterbrettern, von wo aus sie es dann auch schnell in die Innenräume schaffen, um sich zu Verstecken.

Licht und Wärme locken die kleinen Tierchen an. Sie machen es sich gerne in Vorhängen, anderen Textilien oder auch unter Sofas bequem.

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Nicht einsaugen!
Eine Gefahr geht von den Tieren nicht aus, sie übertragen keine Krankheiten. Dennoch sind sie lästige und ungebetene Gäste. Im Idealfall schützen Fliegengitter vor dem Eindringen in den Wohnraum.

Sollte sich dennoch ein Tierchen verirrt haben, empfiehlt es sich, dieses mit einem Glas und einem Stück Papier zu entfernen. Wird eine Stinkwanze zerdrückt verbreitet sich ihr üblicher Geruch im ganzen Raum. Auch das Einsaugen mit dem Staubsauger ist daher eine schlechte Idee, hier würde man den Geruch nur verteilen.

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