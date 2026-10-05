Stinkwanzen verstecken sich in unseren Wohnungen

Sollte sich dennoch ein Tierchen verirrt haben, empfiehlt es sich, dieses mit einem Glas und einem Stück Papier zu entfernen. Wird eine Stinkwanze zerdrückt verbreitet sich ihr üblicher Geruch im ganzen Raum. Auch das Einsaugen mit dem Staubsauger ist daher eine schlechte Idee, hier würde man den Geruch nur verteilen.